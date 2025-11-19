Карлос Насар - Маги Миневска явно го преодоля. Тя получи сериозен удар. след като стана ясно, че състезателят бързо я е заменил, тъй като веднага се впусна в нова любовна авантюра с волейболистката Александра Костадинова.
"Чувствам се страхотно! Смятам, че се преоткрих след нещата, които ме сполетяха...", споделя Миневска. "Излизам с приятелки и се отдавам на себе си за момента".
Тя отговаря искрено на въпроси на свои последователи в Instagram.
На запитване дали си търси джентълмен, гимнастичката отговаря категорично:
"Аз не търся никой. В месеците, след като се бях отказала от спорта, имах страшно много време да помисля върху много неща, коментира още тя.
Бившата на Карлос Насар пак му нанесе удар
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Алекс Раева: Човекът, в който се бях влюбила, е измислен герой, грубиян и женкар, който иска да ме подчини, пречупи, да ме унижава постоянно
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мартин Елвиса съсипа Шермин
20:52 / 18.11.2025
Биляна Гавазова с доста странно признание
20:06 / 18.11.2025
Уникално: Деси Добрева събира над 500 изпълнители на една сцена
20:05 / 18.11.2025
Гери Малкоданска каза за сватбата
18:47 / 18.11.2025
Лесните рецепти за домашна лютеница на фурна или в мултикукър
16:35 / 18.11.2025
Веселин Маринов: Притеснено ми е малко
10:39 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.