Звездата от "Приятели" Дженифър Анистън сподели, че тя и колежката ѝ Гуинет Полтроу все още обсъждат общия си бивш партньор Брад Пит, давайки рядък поглед към личните отношения между холивудските звезди. Полтроу и Пит бяха сгодени за няколко месеца през 1996–1997 г., а по-късно той беше женен за Анистън от 2000 до 2005 г.В интервю за Vanity Fair Анистън бе попитана дали с близката си приятелка Полтроу говорят за бившия си. "О, разбира се. Как да не говорим? Ние сме момичета", отговори тя.Все пак, двете актриси обменят "повече съвети за здраве, отколкото клюки". И двете са известни с вниманието си към здравословния начин на живот, а Анистън казва: "Винаги си разменяме съвети – "Какво правиш за това?", "А за онова?", "Имаш ли нов лекар за този проблем?"Актрисата определи раздялата си с Пит преди 20 години като "много уязвим период" и добави с ирония: "Парадоксално, присъствах на годежното парти на нея (Полтроу) и Брад."Двете се запознали през 1996 г., когато Полтроу и Дейвид Шуимър, колега на Анистън от Приятели, снимали филма The Pallbearer, припомня БГНЕС.Тайният любовен живот на АнистънПрипомняме, че от известно време в публичното пространство се говори, че в момента Анистън е заедно с хипнотизиращия гуру Джим Къртис. Актрисата обаче предпочита да не споделя подробности за личния си живот и лаконично отговаря на въпроси за романтичната си връзка.