ЗАРЕЖДАНЕ...
Бившият и настоящият на Радина Кърджилова заедно в нова постановка
©
Бившият – Деян Донков, и настоящият – Пламен Димов, ще играят заедно в спектакъла "Господа Глембави“. Репетициите на маса вече започнаха, а впечатление направи, че изгорите на актрисата са седнали на двата противоположни края.
Пиесата на Мирослав Кърлежа е считана за преломен момент в хърватската драматургия. Тя представя вълнуваща семейна драма, в която членовете на някога влиятелното семейство Глембаеви се изправят пред дълбоко заровени тайни, морални изпитания и сблъсъка между традицията и новото време. "За мен е привилегия да дам живот на това произведение на вашата сцена и нямам търпение да изследвам всички негови дълбочини и нюанси с такава талантлива актьорска трупа, каквато имате в Народния театър“, сподели режисьорът Ивица Булян при старта на репетициите.
Премиерата е планирана за началото на декември на Голяма сцена. В спектакъла ще видим звезден състав от трупата на Народния – след проведен кастинг през май режисьорът избра в него да участват Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански.
Деян Донков е седнал първи отляво, а Пламен Димов е предпоследен отдясно на репетициите на маса с режисьора Ивица Булян.
Пиесата "Господа Глембаеви“ е поставена за първи път на сцената на Народния театър през 1947 г. от големия сръбски режисьор Раша Плаович. Още по това време театърът има практика с гостуващи режисьори – Плаович идва да постави пиесата по покана на тогавашния директор Георги Караславов. В главните роли влизат големите звезди на Народния театър Георги А. Стаматов, Петя Герганова, Ружа Делчева, Константин Кисимов и Петър Стойчев.
Кърлежа проследява живота на няколко клона от богата фамилия, спекуланти, банкери, хора, без морал и скрупули, чиято единствена цел е с цената на кръв да спечелят повече и повече злато. Те завършват в блатото на престъплението, лудостта, самоубийството и това е логичният финал на тяхната класова и духовна разруха, краят на едно умиращо общество, пише "Телеграф“.
.
Още по темата
/
Милена малко прекали
10:11
Две нови моми в "Ергенът: Любов в Рая". Едната била на крачка от сватба, но хванала мъжа си в изневяра
22.10
Още от категорията
/
Просветният министър: Има изследвания, че вредното въздействие от екраните при детския мозък е 5 пъти по-голямо, отколкото при алкохолизъм
22.10
Проучване: Антидепресантите причиняват различни странични ефекти, разкрити са огромни разлики между лекарствата
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
17:12 / 22.10.2025
Вижте трите навика за добро начало на деня
15:49 / 22.10.2025
Марая Кери е обявена за Личност на 2026 г.
15:17 / 22.10.2025
Как да се предпазим от грип?
15:05 / 22.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.