Бившият мъж на новата на Рачков напомни за себе си
Явор Зайн, който е IT специалистът и бивш фитнес модел, сподели в социалните мрежи впечатляващи кадри от посещението си в Египет, където разгледа новия Grand Egyptian Museum – най-големият музей в света, който приема близо 20 000 посетители дневно.
По думите му, само за музея са нужни поне три дни, за да бъде видян и осмислен както трябва.
Експозицията проследява хилядолетната история на египетската цивилизация – от времето на фараоните до късната античност.
Сред най-впечатляващите артефакти е и прочутата маска на Тутанкамон, изработена от над 10 килограма чисто злато и инкрустирана със скъпоценни камъни.
"Най-емблематичният символ на Древен Египет – разпознаваем в целия свят", написа Явор под една от снимките, показвайки не просто туристически интерес, а истинско уважение към историята. И не продума нито дума за личния си свят, в който Виктория отдавна е в минало време, пише "Блиц".
