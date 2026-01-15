Бившият съпруг на Виктория Кузманова, настоящата половинка на Димитър Рачков, се радва на екзотика и културни традиции на хиляди километри от България - в сърцето на Древен Египет.Явор Зайн, който е IT специалистът и бивш фитнес модел, сподели в социалните мрежи впечатляващи кадри от посещението си в Египет, където разгледа новия Grand Egyptian Museum – най-големият музей в света, който приема близо 20 000 посетители дневно.По думите му, само за музея са нужни поне три дни, за да бъде видян и осмислен както трябва.Експозицията проследява хилядолетната история на египетската цивилизация – от времето на фараоните до късната античност.Сред най-впечатляващите артефакти е и прочутата маска на Тутанкамон, изработена от над 10 килограма чисто злато и инкрустирана със скъпоценни камъни."Най-емблематичният символ на Древен Египет – разпознаваем в целия свят", написа Явор под една от снимките, показвайки не просто туристически интерес, а истинско уважение към историята. И не продума нито дума за личния си свят, в който Виктория отдавна е в минало време, пише "Блиц".