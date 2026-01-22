Благой Георгиев и Мария-Луиза искат да се изнесат да живеят в лъскавия Дубай.
Там моделката щяла да подхваща бизнес свързан с разпространението на хранителни добавки от ново поколение. Докато подготвят голямата промяна, бившият национал очевидно прави и лични жертви в името на връзката им - започнал да води зумба треноривки.
След края на първата тренировка, футболистът излязъл буквално изцеден, въпреки че е професионален спортист и спазва строг хранителен режим. Междувременно той не спира с телевизионните си ангажименти и разкри, че ще бъде гост-жури в новия риалити формат "Вече играеш...Стоичков", пише "Галерия".
Благо Джизъса заминава от България
