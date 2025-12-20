Благовеста Бонбонова е преживяла инсулт
©
"Бях на 17. Животът беше пълен с мечти, смях, музика... И после - тишина. Инсулт. С една дума всичко се промени. Тялото ми спря. Сърцето ми обаче не се предаде", пише тя в Instagram.
Бонбонова разказва за тежкия и дълъг период на възстановяване:
"Хората виждат фасадата - визия, участие, характер. Но това, което не се вижда, е сърцето, което се е борило... И духът ми, който никога не легна, дори когато тялото не можеше да стане", споделя тя.
"Светлината винаги се връща. Понякога тихо. Понякога с гръм. Но винаги навреме", отбелязва тя "18-ия рожден ден" на втория си живот.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Писателят Марин Трошанов: Поредицата "Аватар" успешно комбинира човешката фантазия с технологиите на филмовото зрелище
19.12
Александра Петрова: В столицата на Намибия могат да се видят двете крайности – изключителна бедност и разточителен лукс
19.12
Международен панаир Пловдив активно подготвя най-голямото икономическо събитие за агробизнес на Балканите
19.12
Невероятни кадри от Дубай и Абу Даби: Улиците се превърнаха в реки, водата нахлу в търговски център
19.12
Какво ще е времето днес?
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
bTV с официална позиция за Мария Цънцарова и Златимир Йочев
17:30 / 19.12.2025
Явор Дачков: Добро решение на bTV, Цънцарова е партиен журналист ...
16:02 / 19.12.2025
13 градуса разлика между най-студеното и най-топлото място у нас
09:52 / 19.12.2025
Проф. Рачев: Играта на "тука има – тука няма" продължава
10:12 / 19.12.2025
Празник е! Не давайте и не взимайте пари назаем
08:22 / 19.12.2025
Какво ще е времето днес?
08:27 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.