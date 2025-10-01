ЗАРЕЖДАНЕ...
Близо 100 български изследователи са сред първите 2% топ учени в света
Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на около 11 000 000 учени, които имат публикации, рефериран в Scopus, и отразява влиянието, което отделен изследовател е оказал върху развитието на науката.
Отделна класация се изготвя за научното развитие през предходната година. Тя включва още 5 учени от БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие.
