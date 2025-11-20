Първата у нас кръгла маса по европейския проект "FutURe“, иницииран от Merck KGaA, Германия, събра младежки и студентски организации, институции и бизнес представители. Участниците поставиха фокус върху емоционалното здраве и благополучието на младите хора днес, както и взаимовръзката им с дигитализацията. Според резултатите от FutURe Barometer, европейско проучване на Merck KGaA, Германия, което изследва приоритетите, нуждите и очакванията на младите поколения – 88% от младите хора определят емоционалното здраве като водещ приоритет в живота си. В същото време, 83% настояват за по-активно участие във вземането на решения, а 71% смятат, че дигиталните технологии и изкуственият интелект ще бъдат решаващи за бъдещето на здравеопазването."За младите хора, чрез младите хора.“ Заключенията от кръглата маса ще бъдат обединени в документ под заглавие "Емоционално здраве и благополучие: мозайка от перспективи“, който ще бъде представен в Европейския парламент.Проектът FutURe е дългосрочна инициатива, чиято цел е да създаде пространство за диалог и обмен на идеи между младите експерти и институции. Диляна Вучкова, координатор по изграждането на първия младежки център в София, към Столична Община и заместник директор на центъра за изкуства, култура и образование, София, отбеляза: "За нас благополучието е многопластово състояние на психично и емоционално равновесие, автентичност и свобода на изразяване, смисъл и свързаност във взаимоотношенията, баланс между личен живот, учене и работа, както и информираност за собственото ни развитие.“Според FutURe Barometer 88% от младите хора смятат емоционалното здраве за един от най-важните аспекти в живота си, а 76% посочват, че мислят за своето емоционално благополучие редовно или винаги.По време на дискусията институции и бизнес представители подчертаха ролята на емоционалното здраве в контекста на дигиталната среда и бързото технологично развитие. Младежките и студентските организации споделиха своя опит, предизвикателствата си, свързани със социалните мрежи и онлайн общуването, както и очакванията си за по-силна подкрепа от публичния и частния сектор. Обсъдени бяха и възможностите за политики и инициативи в подкрепа на емоционалното благополучие на младите хора. Дискусията беше модерирана от Добрина Чешмеджиева, журналист и водещ на "Референдум“ по БНТ.Представителите на младежките организации акцентираха върху конкретни предизвикателства и добри практики. Йоанна Пейчевска от Национален младежки форум сподели: "Младите хора искат да бъдат чути и подкрепени. Те имат идеи, но се нуждаят от реална подкрепа от възрастните, за да ги осъществят.“ Милена Калоянова от "Промяната е живот“ добави: "Влиянието на дигиталната среда е едновременно възможност и предизвикателство в съвременния свят.“ От името на AIESEC България, Лия Йовева заяви: "Знанието е най-добрата инвестиция, а когато се приложи на практика, се превръща във висша сила.“Никея Ганчева от Студентския съвет на Медицински университет – София посочи: "Като студентка в 4-ти курс фармация и член на Изпълнителния съвет на Студентския съвет – председател на Международната комисия, "Вярвам, че грижата за емоционалното здраве е основа за успех. Според Световната здравна организация "Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само липса на болест.“ Ива Желязкова, председател на спортната комисия на Студентския съвет към МУ–София, подчерта: "Емоционалното здраве е сред най-сериозните предизвикателства пред младите хора, а участието ни в подобни форуми е ключово, за да бъдат чути нашите реални нужди и идеи.“ Според Татяна Живкова, студентка по фармация и председател на Българската фармацевтична студентска асоциация, емоционалното здраве е ключово за поддържане на мотивация, вътрешен баланс и развитие.Невена Видакович, генерален мениджър и изпълнителен директор на Мерк България ЕАД, заяви: "Емоционално здравите хора са основата на сплотено, проспериращо и устойчиво общество. Чрез този диалог с младите хора ние гарантираме, че техният глас се чува. Заедно с публичните и частни институции Мерк ще работи за по-добро бъдеще – с тях и за тях.“Проектът FutURe се базира на три основни стълба: изследване и оценка на нуждите и очакванията на младите хора чрез тематични барометри, организиране на кръгли маси с млади експерти и активно включване на вътрешни млади таланти на Merck KGaA, Германия чрез вътрешна платформа за застъпничество.FutURe Barometer е ежегодно онлайн проучване, разработено от Merck KGaA, Германия, което изследва нуждите, очакванията и възгледите на младите поколения. Над 2500 участници на възраст21–38 години, представляващи Милениалите и Поколение Z, от 12 европейски държави вземат участие в изданието за 2025 г.С нарастващото значение на само-грижата, баланса между работа и личен живот и качеството на живота, младите поколения са все по-осъзнати за ролята на емоционалното здраве. Проучванията показват, че този аспект е сред най-високите приоритети за поколения Y и Z в Европа.