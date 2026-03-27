Истински празник в Световния ден на театъра - днес ще бъдат раздадени наградите "Икар". Български артисти ще получат отличия за изявите си в областта на сценичните изкуства в различни категории.Тазгодишното мото на наградите е "Да обичаш на инат" - вдъхновено от делото и едноименния филм на режисьора Николай Волев. Бляскавата сцена по традиция ще бъде Народният театър "Иван Вазов", предаде NOVA.