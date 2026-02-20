Боби Манекена и Нина Пиленцето са разделени
©
В нощни публикации в социалните мрежи топгъзарят, както определя самия себе си, отправи обиди към риалитито по Нова телевизия. Ситуацията е шокираща, тъй като в момента в "Хеле китчън“ участва неговата приятелка - Нина Димитрова.
Женското пиленце от Монако влезе в кухнята на шеф Виктор Ангелов във вторник вечерта като част от звездния отбор, а малко по-късно Боби Манекена избухна: "Топгъзарят не гледа евтини формати, а си гледа бизнеса.
Така се става милионер. Очаквам сериозни играчи и плащачи, а не мухльовци питащи за цени само“.
Впоследствие мъжкото пиленце изстреля още една канонада от агресивни думи: "Аз не гледам евтини формати. Гледам красотите на френската Ривиера. Просто мен не могат да си ме позволят тези мишоци. Малко са им парите. Мишкиии!“.
Репликата "Мишкиии“ не е никак случайна - по този начин шеф Ангелов се обръща към участниците в мъжкия и женския отбор, като често им вика, защото не се справят с поставените задачи или приготвят безвкусни ястия.
Изказванията предизвикаха вълна от реакции, като фенове се питат дали Боби и Нина не са се разделили, тъй само тя е е поканена в шоуто, а той е пренебрегнт. Досега двамата винаги са били заедно, буквално не се разделяли и всичко вършат като един. Преди години участваха в предаването "Смени жената! Засега Боби и Нина не коментират дали продължават да са семейство, но преди години пак имаше подобна информация, а връзката им оцеля, пише HotArena.
