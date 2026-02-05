Бойко Кръстанов вече е баща, след като приятелката му Лидия Василева го дари с детенце преди броени часове. Радостната новина съобщи актрисата с трогателна снимка в социалните мрежи.На кадъра се виждат бебешки крачета с две различни чорапчета, на които на английски е изписано "I love mom" и "I love dad". А постът й предизвика истинска вълна от честитки, сърца и мили пожелания от фенове, колеги и приятели.Засега родителите пазят в тайна пола и името на бебето, като предпочитат да се насладят на щастието далеч от светлините на прожекторите.Бойко Кръстанов, познат с ролите си в театъра и киното, влиза в една съвсем нова и най-важна роля в живота си – тази на баща. А по реакциите в социалните мрежи личи, че радостта около семейството му е споделена от хиляди.