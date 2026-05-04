На днешния ден 04.05.1981 г. в София се е родил големият български боксьор - Кубрат Пулев.

Състезава се в категория над 91 кг, има чин лейтенант в българската армия. Син е на боксьора в тежка категория и шампион от 50-те и 60-те години на ХХ век Венко Пулев. Европейски шампион по бокс при младежите – (2009) Европейски шампион по бокс за професионалисти в свръхтежка категория (2012), интерконтинентален шампион в супертежка категория (2012) и шампион на регулярната (второстепенна) световна титла на WBA в тежка категория (2024). Трикратен претендент за световната титла.

Кубрат Пулев има две деца от партньорката си Розали – дъщеря Христина и син Спартак.

Честит рожден ден!