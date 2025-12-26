Бони нямала корекции. Да, бе да
©
Думите ѝ обаче предизвикаха лавина от реакции, защото архивът помни – и не прощава. Достатъчно е човек да сравни стари и нови снимки на Бони, за да стане ясно, че "естествената визия“ е преминала през не един и два етапа на сериозна трансформация.
Най-фрапиращ е носът – именно там разликите са толкова очевидни, че трудно могат да бъдат обяснени със стеснена носна преграда. В гилдията отдавна се говори, че певицата е лягала под ножа неколкократно, докато постигне формата, която ѝ допада. Старите кадри ясно показват поне няколко различни версии на носа ѝ през годините.
Но трансформациите не спират дотук. Брадичката също е видимо променяна, скулите са "изваяни“, а лицето е изгладено до степен, която трудно може да се постигне само с кремове и мезотерапия. За филърите в устните и лицето дори не си струва да се води спор – те са очевидни и за неспециалисти.
Що се отнася до бюста, там промените са повече от категорични. Самата певица никога не е крила напълно, че през годините е имала интервенции, като имплантите са подменяни, но в последното си изказване темата удобно беше прескочена.
Именно това прави ситуацията толкова неловка – не корекциите, а опитът те да бъдат изтрити от паметта на публиката. В ерата на интернет, където всяка стара снимка е на два клика разстояние, подобни твърдения звучат не като откровеност, а като подценяване на хората.
Да, Бони може да се харесва, да не се притеснява от възрастта си и да се чувства добре в кожата си – това никой не оспорва. Но да се твърди, че визията ѝ е напълно "натурална“, при положение че промените са видими с просто око, изглежда по-скоро като брутално самоизлагане, отколкото като искреност.
Парадоксът е, че ако беше признала очевидното, едва ли някой щеше да ѝ го държи. Вместо това обаче певицата сама отвори темата – и старите ѝ снимки се оказаха най-лошият ѝ опонент.
Още по темата
/
Красимир след "Ергенът: Разбрах, че там няма да срещна любовта, затова го ударих на секс туризъм!
25.12
Още от категорията
/
Заседяването около масата по празниците вдига холестерола – риск и за хората с нормални стойности
08:45
Помните ли репликата от "Сексът и градът"– "Пиенето на вино от кутия е пълно падение"...Така ли е?
08:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
2026 ще е годината на Червения огнен кон! Ще "изгори" всичко стар...
17:37 / 25.12.2025
Киселото зеле с мръвка – задължителната гозба на трапезата тези д...
16:25 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.