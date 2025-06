Формула 1 се радва на голям интерес и е любим спорт за фенове от всякаква възраст и пол. Това е спорт, който е интересен и атрактивен със своята опияняваща скорост, драматични обрати и емоционални победи. А "F1: Филмът“ (F1: The Movie) на режисьора Джоузеф Козински изключително вълнуващо пресъздава атмосферата на пистата и света на големите скорости. Това коментира в предаванетоглавният тонрежисьор наМартина Дончева.И макар светът на Формула 1 приоритетно да е мъжки, в последните годни се наблюдава отваряне и допускане на жените в него. "И имаме Клер Уилямс, имаме Хана Шмиц, която играе изключително голяма роля в отбора на Red Bull Racing, включително заради нейните стратегии са печелени състезания. Така че малко по малко моята гледна точка е, че стереотипите започват да се пречупват, но трябва още време,“ каза тя и добави, че според нея е важна по-скоро психическата устойчивост, отколкото физическата за един пилот. Съвсем закономерно според нея на една жена пилот ще й отнеме повече време, за да постигне необходимата физическа форма, изисквана за огромните натоварвания по време на състезанията, но психиката е нещото, което е по-големият проблем.Водещият на предаването Благой Иванов посочи, че това, което прави този филм, е постигането на "тази въпросна диверсификация, това разнообразие, не чрез плакатност, а защото просто тези хора могат да работят заедно и създават екип“, а Дончева допълни, че тук важното е не, че техническият директор е жена, а това, че е способна и може да работи в един "мъжки спорт“. Филмът показва живота през призмата на състезанието, което е силно свързано с екипната работа, със стратегията, с изключителна конкуренция, където оцеляват най-издръжливите и приспособимите. Главният герой във филма, пресъздаден от Брад Пит, прави триумфално завръщане, с което се реабилитира по някакъв начин. "Най-големият плюс за мен във филма е, че са използвали реални кадри. Това изключително много ме възхити, защото си личи автентичността на самото състезание. И дори да има ефекти, те са изключително добре съчетани с реалните кадри,“ посочи още тонрежисьорът."Като фен на Формула 1 успях да открия много неща във филма, които всъщност са малко по-различни в реалния живот, в правилата на Формула 1, на нещата, както се случват по време на състезанията. Със сигурност на един фен това би му направило впечатление, но въпреки това от начало до края бях на нокти какво ще се случи. Беше ми интересно да търся правдоподобните неща във филма и тези, които не са такива. Така че не го отчитам като минус – все пак трябва да има свобода на творческия ефект,“ каза Дончева.Друг филм с подобна тематика е "С пълна газ“ (Rush), в който се разказва реалната история за съперничеството между двама легендарни състезатели: Ники Лауда и Джеймс Хънт. "И е изключително красив филм, защото разказва историята освен на двама съперници, и на двама приятели, и как в съперничеството можеш всъщност да намериш и приятел.“ Друг добър пример по темата е сериалът "Сена“ (Senna), който отново пресъздава изключително достоверно съревнованието между двама велики пилоти: Айртон Сена и Ален Прост. "Изключително красива, красиво представена история за съперничеството и приятелството,“ каза Дончева и препоръча и документалните филми за живота на Сена, както и за гениалния пилот с тежка съдба Михаел Шумахер."Препоръчвам и за хора, които не са фенове на Формула 1, но им харесва драмата, сериите на Netflix – Formula 1: Drive to Survive – изключително интересно е представено. Друго заглавие отново на Netflix, това е The Seed, където в един 40-минутен епизод е представено как стига до мястото си най-младият пилот във Формула 1, защото в момента все по-малко хора успяват да стигат до Формула 1,“ добави тя.