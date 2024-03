Брадли Купър с интересни планове след Оскарите

© Брадли Купър планира да прекара една спокойна вечер с майка си след тазгодишната церемония по връчването на Оскарите.



49-годишният актьор от "Роди се звезда" е номиниран за ролята си в "Маестрото" на церемонията по връчването на наградите "Оскар" тази неделя (10.04.24) и според източници не се очаква той да присъства на емблематичната вечеря на Vanity Fair след церемонията. Вместо това Купър ще прекара спокойно вечерта с майка си и най-добрия си приятел.



Page Six съобщи, че "все още не се знае" дали приятелката на Брадли, 28-годишната Джиджи Хадид, ще се присъедини към тях, като двойката се държи сравнително дискретно, откакто започна да се среща през октомври.



Но един от източниците разказа пред Page Six за техния романс: "Определено става все по-сериозно, те са тотално влюбени един в друг", предаде "Телеграф".



Друг източник, близък до Брадли, сподели пред Page Six, че той се готви да заведе майка си Глория Кампано на червения килим на Оскарите, предаде БГНЕС.



Джиджи се е запознала с Глория, защото тя се присъедини към нея и Брадли на наградите "Златен глобус" през януари на вечеря в модерното заведение Giorgio Baldi в Лос Анджелис.