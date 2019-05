Британска звезда от X Factor специален гост на "Откритие" във Варна

© За първи път на българска сцена на 19 май на фестивала "Откритие“ във Варна ще гостува британското откритие на X Factor Джоузеф, заедно с продуцента си Антъни Маршал, който работи с Джей Ло и Джъстин Бийбър. Сред гостите на вечерта са и успешната родна формация Deep Zone Project, създадена във Варна.



Джоузеф (Джо Джеймс) нашумява след участието си в X Factor като част от момчешката банда Rough Copy, подкрепена лично от създателя на музикалния формат Саймън Коуъл. Групата изнася концерти из цяла Великобритания и Европа и е оценена от известни изпълнители като американската поп звезда Джейсън Деруло и рапъра Тини Темпа. Джоузеф решава да се посвети на солова кариера и издава първите си 3 авторски сингъла "Finally Found It" (2017 г.), "Duces" и "In My Zone“, подкрепен от независимия лейбъл Deevu Records. След успешно турне из Великобритания Джоузеф продължава да пише песни, чийто стил е смесица от R&B и фънк поп.



Deep Zone Project развиват успешна кариера на българска и международна сцена от 1998 г. до днес. Групата е позната със своите хаус и дъбстеп хитове, с един от които - "DJ, Take Me Away“, участва в конкурса "Евровизия“ през 2008 г. Deep Zone Project имат многобройни участия в страната и чужбина. Наскоро осъществиха поредното си турне в САЩ. На фестивала "Откритие“ те ще представят новата си музикална продукция.