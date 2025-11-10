Sky News. Авиокомпанията е сключила споразумение с доставчика на сателитен интернет Starlink, собственост на SpaceX, аерокосмическата компания на Илон Мъск.
Предлагането на Wi-Fi ще започне в началото на следващата година със скорости на изтегляне до 450 Mbps. Това ще позволи на пътниците в икономична, бизнес и първа класа да изпращат текстови съобщения, да работят онлайн и дори да гледат филми без забавяне, докато са във въздуха. До момента безплатен пълен достъп до интернет се предоставяше само на пътниците в първа класа, докато редовните клиенти трябваше да плащат от 1,99 паунда за съобщения до 21,99 паунда за пълно ползване на интернет.
Безплатен Starlink Wi-Fi ще се предлага и в Aer Lingus, както и в испанските авиокомпании Iberia, Vueling и LEVEL, които също са част от International Airlines Group (IAG). Тези компании ще се присъединят към конкурентните превозвачи като airBaltic, Air France и Scandinavian Airlines, които вече предлагат безплатен Starlink Wi-Fi за някои пътници. Общият брой самолети, в които ще бъде наличен новият Wi-Fi, ще надхвърли 500 в авиокомпаниите на IAG.
