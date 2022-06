Бъдещето на хазарта – хай тек и емоция за милиони играчи

© еfbet на световна казино конференция: Най-важното е да доставяме преживяване на високо ниво на клиентите си, съобразено с конкретния пазар



Интернет промени начина, по който залагаме и създаде нови възможности за играчите да се наслаждават на игри, да печелят награди и да взаимодействат помежду си онлайн. Поради технологичния напредък като игри на смартфони и виртуална реалност, хазартът и спортните залагания станаха по-достъпни и забавни.



Бъдещото на хазарта е все повече свързано с развитието на технологиите, стана ясно по време на международната конференция Casino Operations Summit 2022 в Рига, на която опит обменят едни от най-големите световни компании в сферата.



Онлайн хазартът нараства до 66,7 млрд. долара



Онлайн хазартът е индустрия, която продължава да се развива с бързи темпове. Очаква се стойността й да достигне над 66,7 милиарда долара в глобален мащаб до края на 2022.



"Българският пазар също е в развитие – само в последната година броят на конкурентите ни се удвои и вече 14 компании имат лиценз за онлайн залагания. Това показва огромният интерес към този бизнес и от компаниите, и от играчите“, казват и от вероятно най-големия български онлайн оператор efbet. Мениджърският екип на компанията се включи в срещата в Рига за последните новости в бранша и се запозна отблизо с възможните за адаптиране в портфолиото си иновации.



"За да доставяме най-доброто и модерното, държим много да сме в крак с новите тенденции. В същото време не забравяме и спецификите на българския пазар, който познаваме добре от работата си на него вече над 30 години. На този етап и онлайн платформата ни за залагания, и наземните ни казина са с еднакъв приоритет за нас. Най-важното е да доставяме преживяване на високо ниво на клиентите си, и то такова, което е подходящо за конкретния пазар“, допълват от efbet, които вече се развиват не само в България, но и в съседна Сърбия, Румъния, както и на пазарите Испания и Италия.



Кои обаче са последните иновации в хазартния бизнес ?



VR – казиното е навсякъде



Онлайн хазартът може да придобие ново значение от хората, които си мислят, че това е просто гледане и щракване върху екран в очакване на залозите им. Да предположим, че има начин да имате пълно изживяване от влизането в казино, без да се налага да напускате пределите на стаята си.



Сред иновативните преживявания, които хазартните оператори ще предлагат за своите клиенти вече е и виртуалната реалност. С новите разработки е възможно да се потопите в атмосферата на истинско казино с чифт VR очила дори от дивана вкъщи и да завъртите рулетката с един клик. Този напредък в технологиите има значителен ефект върху онлайн казината.



Gaming и Gambling



Друга ясно очертана тенденция е подобната gaming и gambling аудитория, отбелязват експертите в бранша.



"Част от днешните gaming потребители са тези, които утре ще са привлечени от gambling“, казва Дан Чобано, разработчик на първата в света мета вселена за забавление, която позволява на играчите да взаимодействат с истински игрални машини. Опитът на техническия спец показва, че хората играят видео игри заради уменията, които развиват, а не заради това, че разчитат на късмет. Подобна е ситуацията и с причините, поради които онлайн хазартът им е интересен.



"Има обща причина хората да избират гейминг и залагания и тя е, че получават удоволствие. Но докато от игрите изпитват щастие, при залаганията играчите усещат още адреналин, преодоляват стреса, социализират се и печелят“, посочи още Дан Чобано по време на конференцията.



ESports, I-Slots и хазарт с криптовалути



В потвърждения на връзката между онлайн игрите и онлайн залозите е статистиката от betandbeat, според която залаганията на ЕSports са на стойност 14 млрд. долара през 2020 г. Предимството на виртуалните игри (напр. CS:GO, DOTA2, League of Legends) събират глобална аудитория, за разлика от някои спортове като американски футбол, хокей или дори ръгби. С увеличаващата се база от фенове на ESports залаганията на тях ще нарастват през следващите няколко години, прогнозират експертите.



Друг хит са I-Slots, съкратено от Interactive Slot, са чисто нов вид слот, който е проектиран специално за използване на онлайн казина. Бързо се превръща в една най-популярните слот игри. Всяка игра смесва редовни слот завъртания с приключение. Разликите между това и класическите слот машини, които бихте срещнали във физическите казина, не са твърде много. Но вече може да имате същото изживяване като слот машина в казино, но в комфорта на собствения си дом или навсякъде, където има интернет.



Бъдещето на хазарта включва и криптовалути в отговор на разрастващия се сегмент и улеснението за игра с биткойни. С нарастващата популярност на безкасовите транзакции и криптовалутата, няма ограничение за това докъде може да стигне онлайн хазартът, посочват още от бранша.



