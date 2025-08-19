ЗАРЕЖДАНЕ...
Българи се натъкнаха на интересни медузи в Гърция, възможно е да са отровен вид
Плажуващите не са убедени, че става въпрос за лилавата медуза, която е опасна за хората и причиния особено болезнени симптоми, но именно на такава наподобява заснетата медуза.
Те предупреждават, че остават сериозни белези при ужилване от тези медузи.
Припомняме, че в края на месец юли гръцките власти предупредиха за поява на лилави медузи, които са опасни за хората.
При ужилване от лилава медуза хората имат болезнени симптоми и трябва да се обърнат към лекар.
Днес е голям празник!
08:07
Hmm
преди 5 ч. и 9 мин.
При ужилване от лилава медуза хората имат болезнени симптоми и трябва да се обърнат към лекар. ~~Ха-ха,елате да плувате в Азия и ще видите къв кеф е там... Медузите са като попови лъжички в открития океан и много боли :D
