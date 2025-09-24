ЗАРЕЖДАНЕ...
Българинът без царска туршия няма как да остане
По-възрастните домакини си имат изпитана рецепта и рядко експериментират с нови. Младите на свой ред се доверяват или на майките и бабите си или търсят в интернет.
Решихме да съберем за вас различни рецепти за приготвяне на царска туршия, а вие сами ще си решите коя ви допада. Взаимстваме от специализирания сайт gotvach.bg.
Царска туршия без варене
Необходими продукти
– червени чушки - 1 кг
– зелени чушки - 1 кг
– червени камби - 1 кг
– моркови - 1 кг
– зелени домати - 1 кг
– карфиол - 1 кг
– зеле - 3 кг
– керевиз - 1 бр. корен, стебла и листа
за маринатата
– олио - 50 мл
– вода - 2 л
– оцет - 1 л
– сол - 300 г
– захар - 500 г
– дафинов лист - 3 - 4 начупени листа
– черен пипер - 1 ч.л. зърна
– аспирин - 3 бр. на буркан
Начин на проготвяне
Зеленчуците се измиват, почистват и нарязват на дребно, поставят се в дълбок съд и се заливат с маринатата, която се приготвя чрез смесване на посочените продукти и подправки.
Маринатата не се вари на този етап. Съдът се поставя на студено, да престои 24 часа, като периодично се разбърква.
След това зеленчуците се отцеждат и подреждат в подготвените буркани. Маринатата се кипва, отдръпва се от огъня и след като се охлади, се налива върху зеленчуците в бурканите.
Но преди това за всеки буркан предварително и поотделно с малко от изстиналата марината се стриват по 3 бр. аспирин, като тази бройка се отнася за компотени буркани или омния, както мисля, че ги наричат.
Царската туршия не се вари, оставя се на студено, а зимата се сервира с ракийка или по ваш вкус.
Забележка: Ако ви се струва доста количеството /10 кг продукти/, то може лесно да приготвите по-малко количество и в съотношение според предпочитаните ви продукти, като лесно ще изчислите, че за 1 кг нарязани зеленчуци ще е необходимо 200 мл вода, 100 мл оцет, 30 г сол, 50 г захар, лъжичка чаена олио.
Царска туршия с варене
Необходими продукти
– карфиол
– камби
– моркови
– целина
– черен пипер - 5 зърна
– оцет - 60 мл
– олио - 1 с.л.
– захар - 2 с.л.
– сол - 1 с.л.
– чесън - 4 - 5 скилидки
– дафинов лист - 1/3 бр.
– магданоз
Начин на приготвяне
Изчистете и измийте зеленчуците, разделете карфиола на на розички, морковите нарежете на колелца, камбите се нарязват на 4, а целината – на ивички.
Поставете в бурканите от всички зеленчуци в желани пропорции. Добавете солта, олиото, захарта, чесъна, черния пипер, дафиновия лист, ситно нарязания магданоз и листа целина.
Долейте бурканите с вода, затворете с капачки и стерилизирайте за 8 минути от момента на кипване на водата.
Посочените подправки са за 1 буркан с вместимост 800 мл.
Изборът на рецептата е ваш, а зимата сервирайте с ракия или с някоя вкусна българска гозба.
