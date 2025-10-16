ЗАРЕЖДАНЕ...
Българите ще пътуват до още едно екзотично място без виза
Безвизовият режим не обхваща пътувания с цел обучение, работа, управление или регистриране на бизнес, получаване на медицинско лечение и други дейности, посочени в чл. 13–24 от Имиграционния акт на Република Южна Африка.
Това решение отразява високото ниво на двустранните отношения между България и Република Южна Африка и ще допринесе за улесняване на контактите между гражданите, туризма и бизнес обмена.
Българските граждани могат да пътуват краткосрочно без визи до над 170 държави по света.
