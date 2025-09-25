ЗАРЕЖДАНЕ...
България е на дъното по умения. Какъв е изходът?
Според данни на Евростат едва 36% от българите между 16 и 74 години имат базови дигитални умения. Средното ниво за ЕС е далеч по-високо – 56%. Още по-притеснително е, че едва 8% от хората у нас разполагат с умения над базовото равнище, при 26% средно за Европа. Това означава, че в голямата си част българите не могат да използват пълноценно дигиталните технологии – било то за работа, учене или лични нужди.
На практика липсата на дигитални умения затваря врати. Все повече работодатели очакват кандидатите за работа да могат да работят с текстови документи, електронни таблици, презентации, електронна поща и системи за онлайн комуникация. Все по-често различни документи и административни услуги вече се подават онлайн, затова дигиталната грамотност е не просто предимство, а реална необходимост. С други думи, без основни компютърни умения човек става по-малко конкурентен и по-трудно намира реализация на пазара на труда.
Решението – обучение и сертификат
Добрата новина е, че промяната е възможна и не изисква нито големи инвестиции, нито години учене. У нас вече се предлагат безплатни курсове по дигитални умения, които покриват различни нива – от базови до напреднали. Те са подходящи както за хора, които тепърва се ориентират в дигиталния свят, така и за онези, които искат да надградят знанията си и да ги удостоверят с официален документ.
Центърът на развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика дава шанс това да се случи напълно безплатно – и при това с официален сертификат, в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност, валиден в целия Европейски съюз. Обученията се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II "Обучения за DI-GI умения и компетенции".
За кого е обучението и защо си заслужава?
Истината е проста – за всеки. Независимо дали си в търсене на работа, вече работиш и искаш повишение, развиваш собствен бизнес или просто искаш да се чувстваш по-уверен в ежедневието си, дигиталните умения са неизбежна част от живота. Обученията са отворени за всички българи на възраст между 16 и 65 години, а за хората, които вече имат опит, но нямат документ, съществува възможност директно да се явят на тест и да получат сертификат без обучение.
Ползите са ясни. Ще имаш по-големи шансове да изпъкнеш пред работодателите при кандидатстване за работа и възможност за по-добро заплащане. Ще се справяш по-уверено с ежедневни задачи – от използването на електронни услуги и онлайн банкиране до комуникация по имейл и в социалните мрежи. И най-важното – след края на обучението ще получиш официален сертификат, признат в целия Европейски съюз, който доказва реални знания и умения.
България е на дъното по дигитални умения, но не е обречена да остане там. Курсовете и възможността за безплатен сертификат са шанс за всеки да промени бъдещето си. Въпросът е не дали има решение, а кога ще се възползваме от него.
Как да се включиш?
Свържи се с най-близкото бюро по труда или провери на сайта на Агенцията по заетостта.
