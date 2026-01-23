България на топа на класацията за най-достъпните апре-ски дестинации в Европа
©
За да помогнат на любителите на зимните спортове да извлекат максимума от предстоящите си ваканции, експертите по ски застраховки от SportsCover Direct са анализирали 50 от най-добрите ски курорти в Европа, за да установят къде могат да се намерят най-достъпните напитки за апре-ски – независимо дали става дума за ледено студена бира след спусканията или за сгряващ горещ шоколад.
Въпреки че апре-ски е основен акцент за много туристи, експертите отправят и предупреждение: почиващите трябва да планират отговорно и да се връщат на пистите едва след като алкохолът напълно е напуснал организма им, тъй като в противен случай застраховката им може да стане невалидна – нещо, за което много пътуващи не подозират.
Индексът идва в момент, когато скиорите все по-често търсят курорти, които съчетават отлични снежни условия, активен социален живот и добра стойност за парите.
Според наличните данни Франция остава ски дестинация номер едно в Европа. Анализът на 14 френски курорта обаче показва, че средната цена на горещ шоколад достига 5.60 долара, а бутилка бира струва средно 9.35 долара.
Курортите в Швейцария и Норвегия също попадат в луксозния сегмент. Петте най-скъпи дестинации в класацията са Венген, Швейцария (№46), Гейло, Норвегия (№47), Куршевел, Франция (№48), Вербие, Швейцария (№49) и Санкт Мориц, Швейцария (№50).
В другия край на ценовия спектър изследването показва, че източноевропейските курорти са най-добрият избор за скиори, които искат адреналина на зимната ваканция без екстремни разходи. Курортите в България, Румъния и Косово се нареждат особено добре по достъпност на апре-ски, а на фона на нарастващия интерес към т.нар. "дестинационни двойници“ това ги превръща в привлекателна алтернатива на по-скъпите курорти.
Първото място заема Банско, който често оглавява класациите като най-евтиния ски курорт в Европа – благодарение както на достъпните лифт карти, така и на ниските цени на храна и напитки. Анализът показва, че бутилка бира струва едва 2.45 долара, а горещият шоколад – около 2.20 долара. Четвъртото място също е за български курорт – Боровец, който макар и по-компактен от много други европейски дестинации, се отличава с надеждна снежна покривка през целия сезон заради надморската си височина.
Второто място е за Пояна Брашов в Румъния, където бирата струва 3.75 долара, а горещият шоколад – 3.20 долара. Трети е курортът Гьеравица в Косово с цени от 3.80 долара за бира и 3.20 долара за горещ шоколад.
От 50-те анализирани европейски курорта, пет в Италия също попадат в топ 10 на най-достъпните. Средната цена в осемте италиански курорта, включени в изследването, е 4.50 долара за горещ шоколад и 5.10 долара за бира, което позиционира Италия като разумен компромис между цена и качество.
Апре-ски културата (от френски après-ski – "след каране на ски“) описва социалния живот и развлеченията, които започват след края на деня на пистите. Това е неразделна част от ски ваканцията в Европа и отвъд нея и често е също толкова важна за преживяването, колкото и самото каране.
В класическия си вид апре-ски започва още следобед – веднага след последното спускане – в барове и хижи край пистите. Там скиорите и сноубордистите се събират, за да отпразнуват деня с напитка, музика и общуване. Типични за апре-ски са бирата, греяното вино, горещият шоколад или коктейли, както и силната музика – от поп и електронна до фолклорни и тематични парчета в зависимост от региона.
С времето апре-ски културата се развива и придобива различни форми. В някои курорти тя е шумна и парти-ориентирана, с диджеи, танци и барове, които преливат директно в нощния живот. В други – особено в по-спокойни или семейни дестинации – апре-ски означава уют, камина, разговори, добра храна и релакс след физическото натоварване.
Важно е, че апре-ски не е само пиене. Тя включва и спа центрове, термални бани, ресторанти, културни събития и разходки в курорта. Именно затова много хора избират ски дестинации не само според пистите, но и според атмосферата и социалния живот след тях.
В последните години апре-ски се превърна и в икономически фактор за курортите. Цените на напитките, разнообразието от заведения и цялостното преживяване влияят пряко върху избора на туристите – особено на по-младите и на тези, които търсят "пълния пакет“: спорт през деня и забавление вечер.
Макар че за мнозина бирата или горещият пунш след каране са част от автентичното зимно преживяване, експертите от SportsCover Direct напомнят, че връщането на пистите с алкохол в кръвта може да направи ски застраховката невалидна.
Средно организмът разгражда около една алкохолна единица на час, което означава, че след изпиването на пет бири алкохолът може да остане в кръвта до девет часа след последната напитка.
Крис Тротман, мениджър "Подписване на застраховки“ в SportsCover Direct, предупреждава: "Създадохме индекса за апре-ски, за да помогнем на хората да се насладят на зимните си ваканции, но е важно и да ги предупредим за рисковете.
Изкушението да отпразнуваш деня на пистите с заслужено питие е голямо, но спускането обратно към курорта след няколко напитки е сериозен риск. Макар пиенето и карането да не са официално регулирани в много части на Европа, ако предизвикате инцидент или се нараните под въздействието на алкохол и това бъде счетено за съществен фактор, застрахователната ви претенция вероятно ще бъде отхвърлена.
Затова е важно да планирате предварително връщането си, да следите колко пиете и колко време ще е нужно алкохолът да напусне организма ви, както и да помните, че можете да се насладите на апре-ски и с безалкохолни напитки, ако смятате да карате след това.“
Още по темата
/
От 1 500 до 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си да работят при опасно ниски температури
20.01
Още от категорията
/
Емилия Зафираки: Разказите и книгите на Филип Лхамсурен запалиха любопитството ми към Амазония
16:44
Почина Нейчо Нейчев
16:30
Психотерапевтът Ивайло Симеонов: Изкуството може да има благоприятен ефект върху нашите по-неприятни емоционални състояния
12:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.