В 18 региона от Европейския съюз заболяванията на кръвоносната система са причина за поне половината от всички смъртни случаи за 2022 г.Най-високите регионални дялове са в България и Румъния, където тези заболявания са причина за над 50%от всички смъртни случаи във всеки регион. Това показват резултатите на Евростат.Южен централен регион у нас, в който влизат областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково, регистрира най-висок дял (66,2%), следван от Южно-Западна Олтения в Румъния (65,1%), предаде bTV.Според статистиката над 60% от смъртните случаи в България за 2022 г. се дължат на заболяванията на кръвоносната система.Днес, 29 септември, отбелязваме Световния ден на сърцето. Инициативите за 2025 г. са под мотото "В ритъма на сърцето", а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат спасени милиони от преждевременна смърт вследствие на сърдечно-съдови заболявания. Това съобщиха от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ).Над 6,5 млн. души в цял свят умират преждевременно от сърдечни заболявания всяка година, а милиони други се борят с последствията, сочат данните на Световната сърдечна федерация. Сърдечно-съдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света, като само за десетилетие смъртните случаи са се удвоили.