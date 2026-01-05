Сподели close
Днес се прощаваме с легендата Димитър Пенев.

Поклонението е от 10:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“.

Треньор №1 на България за 20 век почина на 3 януари на 80-годишна възраст.

От ръководството на ЦСКА разясниха, че самото поклонение ще се състои на пистата пред Сектор "А“, като влизането на гражданите ще се осъществява през Вход 26, а изходът – през Вход 1 на стадиона.

Централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове със Стратега.

При неблагоприятни метеорологични условия траурната церемония ще се състои в централното предверие на Сектор А.