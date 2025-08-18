ЗАРЕЖДАНЕ...
Българка: Надцакаха ни със сметката в гръцки бийч бар
©
Жената е плажувала на на Амфиполи в известен бийч бар.
"По мои сметки трябваше да платим 45 евро, но сервитьорката, без да дава бележка каза 60 евро. Други хора също са излъгани, доколкото виждам от публикации във Фейсбук страницата им. Искайте си бележките", разказва жената.
Още по темата
/
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
13:23
Голямо задръстване след границата ни Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:11
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
10:10
Гърците не искат българи на плажовете си, отпращат ни: Максимален боклук, минимална консумация
09:29
Още от категорията
/
Big Brother се завръща
16:15
Станислав Ляушкин: Днес вчерашен барман или шофьор, преминал през онлайн курс, може да кандидатства за позиция в ІТ компания
11:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Празник е!
08:20
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.