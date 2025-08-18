"Надцакаха ни със в сметката в гръцки бийч бар". Това споделя в социалните мрежи българка, решила да почива в южната ни съседка.Жената е плажувала на на Амфиполи в известен бийч бар."По мои сметки трябваше да платим 45 евро, но сервитьорката, без да дава бележка каза 60 евро. Други хора също са излъгани, доколкото виждам от публикации във Фейсбук страницата им. Искайте си бележките", разказва жената.