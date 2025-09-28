ЗАРЕЖДАНЕ...
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги
"Плаче един цял народ. Плаче от радост. От неочакваната милост, която тия деца изсипаха към тоя хубав народ, който обикновено стиска сълзите и обидата си и гнева си. И се опитва да не плаче.
Благодарим ви, момчета!
На игрището сега сте сребърни, следващият път-златни.
Но в сърцата на цял един народ-златото вече никой не може да ви го вземе.
Защото рядко този народ плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги", пише тя.
