Български аниматор прогнозира кой ще грабне следващия "Оскар" за анимация

© Трудна задача е да познаеш кой ще бъде тазгодишният победител на наградите "Оскар“ за пълнометражен анимационен филм. Трудността идва от това, че в света на анимационното пълнометражно кино от последната година има няколко претендента, които са наистина добри. Това каза в предаването "Сториборд" на Радио "Фокус" аниматорът Кристиан Захариев, автор на анимационния филм "Супа от чесън“, който по симпатичен, свеж и приятен начин иронизира клишетата на вампирския поджанр.



Новият филм на австралиеца Адам Елиът "Мемоарите на един охлюв“ (Memoir of a Snail) е една от възможните номинации за престижната награда. Според Захариев анимацията е много добра, но твърде наподобява предишния филм на същия режисьор: "Мери и Макс“. Тук отново може да се види абсолютно същата тематика, същия черен хумор, пак има същите проблеми, същия тип шеги. Визуалният стил на Елиът е разпознаваем... и той е абсолютно същия и в този филм. "Имам чувството, че много голяма част от темите, проблемите, всичко, за което се разказва във филма, ние вече сме го видели в предишния.“



Друг от евентуалните претенденти е Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl на Ник Парк, който е част от поредицата за Уолъс и Громит и е продължение на късометражния филм "Уолъс, Громит и проклятието на успеха“ (Wallace & Gromit: The Wrong Trousers). "Този филм разказва за отмъщението на злия пингвин Федърс МакГрю и е едно страхотно приключение.“



Друго успешно продължение е анимационният филм "Отвътре навън 2“ (Inside Out 2) на Pixar Animation Studios, който се води за един от сигурните претенденти за "Оскар“ тази година. "Филмът е много добре изграден психологически, като тук темата е настъпването на пубертета, който е представен по много креативен и адекватен начин в една 12-годишна глава, в която се появяват нови емоции, като Тревожност, като Скука, Завист и Срам, водени от Тревожност най-вече – антагонистът във филма, които се прибавят към вече познатите ни емоции от първият филм: Радост, Тъга, Ярост, Погнуса и Страх. Имаме страхотно написани взаимоотношения, които се развиват по готин начин през целия филм... и виждаме по логичен начин как точно е пресъздадено това порастване, което е много труден процес,“ отбеляза аниматорът.



Новият филм на DreamWorks "Дивият робот“ (The Wild Robot) е страшно емоционален и добре написан филм, адаптация по едноименната книга на Питър Браун. Режисьор и сценарист на анимацията е Крис Сандърс, който "много добре знае как да дърпа струни и кои бутони да натиска, че да те разчувства“. Филмът разказва за робот, който попада в дива гориста местност и през целия филм обикаля и се опитва да си намери причина да е там. "Търси себе си, търси своята функция, търси да си намери господар, който да му даде задача, което е много интересен драматургичен подход,“ обясни Захариев и добави, че въпреки че филмът е 3D, изглежда прекрасно с усещане за 2D и с текстури, които са използвани по много креативен начин.



Минималистичната продукция Flow на Гинц Зилбалодис е абсолютен анимационен артхаус, който развива историята на предишна анимация на същия режисьор: "Далече“ (Away). Този фестивален анимационен филм, взел изненадващо вече "Златен глобус“, се води за един от големите фаворити за тазгодишните "Оскар“-и. "Това е нещо, което страшно много ме радва и ако трябва да кажа наистина, това е моя фаворит за "Оскар“. Много се надявам да спечели, защото имаме едно отваряне на вратичката към малко по-артхаус анимация, която е фестивално кино – в най-добрия случай има някакъв фестивален живот... и после изчезва. Много интересно е втъкан личният елемент от режисьора на филма. А когато има личен елемент в киното, много си личи във филма,“ сподели още аниматорът и добави интересния факт, че бюджетът на филма е 3.5 млн. долара за разлика от този на "Отвътре навън 2“, който е 200 млн. долара. "Смятам, че този холивудски балон е почти пред пръсване, – добави водещият на предаването Благой Иванов. – Според мен това опресняване, и екзистенциално, и корпоративно опресняване, което се случва чрез успеха на филми като Flow, ще доведе до по-добро кино.“