Български филм с международно отличие
Отличието е споделено с продукцията от Република Северна Македония "Диджей Ахмет“, след като при преброяването на зрителските гласове разликата между двата филма е била минимална - едва пет знака след десетичната запетая. "Made in EU“ е участвал в програмата, посветена на киното от Източна и Югоизточна Европа, и е предизвикал силен интерес сред публиката.
Филмът има успешен фестивален път - през ноември получи наградата на критиката на Arras Film Festival във Франция, а през септември миналата година бе отличен с Голямата награда за пълнометражен игрален филм на фестивала "Златна роза“. Продукцията откри и 39-ото издание на "Киномания“.
Световната премиера на "Made in EU“ се състоя през 2025 г. на кинофестивала във Венеция, където филмът беше включен в секцията Spotlight.
