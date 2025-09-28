Двама български стилисти – Джордж Тодоров и Кина Кудева, част от професионалната мрежа на Christian of Roma, направиха своя дебют зад кулисите на Milano Fashion Week, по покана на световноизвестния коафьор Франко Гоби – артист, стоящ зад кориците на Vogue, кампаниите на Prada и най-големите модни брандове в света.Съвместната им работа бе част от подготовката на шоуто на Luisa Spagnoli – италианската модна къща с над 100-годишна история, основана от създателката на шоколадите Perugina и бонбоните Baci. Колекцията за пролет/лято 2026 съчета класическа елегантност с модерна женственост – характерен почерк, с който са свързвани имена като София Лорен, Джина Лолобриджида и Кейт Мидълтън.Ревюто се състоя в Museo della Permanente в Милано, а в първите редове на публиката присъстваха Mariano Di Vaio, Toni Garrn, както и супермодели от Victoria’s Secret. Атмосферата в града бе наситена със звезден блясък, а Наоми Кембъл и Мерил Стрийп, заедно с актьори от "Дяволът носи Прада“, също бяха засечени на събития, съпътстващи модната седмица."Работата с Франко Гоби беше изключително вдъхновяваща – всяко движение, всяка визия носеше усещане за изкуство. Благодарим за шанса да бъдем част от този свят и да покажем, че и българските фризьори могат да създават стил на най-високо ниво“, споделиха Джордж Тодоров и Кина Кудева след събитието.Christian of Roma е официален представител на Fragile Cosmetics за фризьорските салони в България и работи в тясно сътрудничество с веригата Alchemista, които са ексклузивни дистрибутори на марката за страната. Fragile Cosmetics е италиански бранд, основан от Франко Гоби и Manuela Affatato, който съчетава грижа за косата с естетика, етика и вдъхновение от природата."Щастлива съм, че Джордж и Кина бяха част от това престижно събитие. То доказва, че талантът няма граници, а нашата мисия е да отворим пътя към най-високите професионални възможности за българските фризьори“, каза Елена Кристиано, собственик на Christian of Roma Group.С присъствието си на Milan Fashion Week, Christian of Roma поставя още една крачка към свързването на българската коафьорска сцена със световните стандарти – чрез образование, партньорства и вдъхновение.