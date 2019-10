Българският филм "Екшън" се шегува с киноиндустрията у нас, гледайте го на "Златна роза"

© В рамките на фестивала "Златна роза“ във Варна българската екшън комедия "ЕКШЪН“ ще се срещне за първи път с широката публика. Филмът е своеобразна сатира на киноиндустрията и най-вече на едноименния жанр, който се снима на конвейер у нас, а самото заглавие е игра на думи между филмите, с които се шегува сюжетът, израза "Голям екшън!“ и командата за начало на снимки.



В изпълнената с обрати комедия историята се върти около трима приятели от детинство, които опитват да се доберат до американската звезда Джон Келър (събирателен образ на актьори от типа на Жан-Клод Ван Дам, Силвестър Сталоун и Чък Норис), за да връчат в ръцете му свой собствен сценарий за продължение на култовия филм от 90-те "Турбо ченгето“. Звездата на въпросния Джон Келър вече е позалязла, дотолкова че снима модерна научно-фантастична версия на "Винету“ в София. Момчетата се забъркват в серия от неочаквани ситуации, пълни с гангстери от три континента и перипетии на всяка крачка.



Пъстрият актьорски състав включва имена като Пламен Димов, Петър Петров, Милко Йовчев, Джонас Толкингтън, Тери Рандал, Реймънд Стиърс, Юта Такенада, Александър Койнов, Дий Юн, Азуса Йонеока, Юлиан Малинов, Цветомир Ангелов, Теодор Папазов, София Бобчева и Яна Маринова. "ЕКШЪН“ е режисьорският дебют на Радослав Илиев ("Студената война“) и първи самостоятелен филм на сценариста Тео Чепилов ("Под прикритие“), а оператор е Борислав Пенчев, който от години работи в канадската киноиндустрия и е в камера департамента на сериали като Prison Break, The Flash , Arrow, Legends of Tomorrow, Once Upon a Time, Minority Report и Supernatural.



Премиерата на "ЕКШЪН“ в рамките на фестивала "Златна роза“ е на 3 октомври от 18:00 ч., а филмът излиза на екран в края на януари.