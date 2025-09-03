ЗАРЕЖДАНЕ...
Българско кисело мляко завладява Китай, туристи търсят автентичния вкус в Родопите
Китайските гости се смесват с местните жители в селото в Родопите, което е близо до гръцката граница. На сцена на площада певци и гайдарджии в традиционни шевици изпълняват народни песни под късното лятно слънце.
Производители на кисело мляко и сирене от региона предлагат мостри и продукти за продажба.
"Българското кисело мляко е много популярно в Китай ... затова искаме да опитаме чистото кисело мляко тук,“ казва Ге Лин, 37-годишна туристка от Китай.
Китайски туристи посещават Момчиловци от 2009 г., когато китайска млечна компания за първи път внася бактериите, открити в местното кисело мляко. Продуктът на компанията, продаван под марката Mosilian, днес се намира в повечето китайски супермаркети.
В началото на XX век българският микробиолог Стамен Григоров и руският зоолог Иля Мечников откриват, че консумацията на кисело мляко помага на българските селяни да живеят по-дълго.
Българското кисело мляко съдържа Lactobacillus bulgaricus и други уникални за региона бактерии, които засилват здравето, имунитета и дълголетието, обяснява проф. д-р Пенка Петрова, директор на Института по микробиология към Българската академия на науките.
"Българското кисело мляко може да е първият пробиотик в света и е използвано за лечение на различни заболявания. Всеки бактериален щам, изолиран от домашно кисело мляко, има различни свойства,“ казва тя.
Редица скорошни научни изследвания установяват, че ферментиралите млечни продукти от България имат благоприятни здравословни свойства.
Димитър Данчев, 37-годишен животновъд от четвърто поколение в региона, разказва, че местното кисело мляко се прави както от краве, така и от овче мляко, а свойствата му се променят според сезона.
"През пролетта, когато животните пасат свежа трева, киселото мляко има специфични характеристики, ... докато през есента, когато тревата е по-суха, млякото е по-гъсто.“
Митра Парева, 95-годишна, казва, че киселото мляко е част от ежедневната ѝ диета през целия ѝ живот.
"Киселото мляко ми се отразява добре. Първите храни на моята трапеза са хляб и кисело мляко,“ споделя тя.
