По време на коронацията на Елизабет II в Уестминското абатство през 1953 година трябва всички очи да бъдат вперени в новия монарх. Но същият следобед някой друг успява да привлече вниманието на събралите се. Това е красивата принцеса Маргарет, сестрата на новата кралица.По време на живо телевизионно излъчване тя съвсем нежно взима влакно от ревера на Питър Таунсен - герой от войната, дълги години служил на кралското семейство. Този жест на интимност предизвиква огромен скандал в двореца.И това не е последният, в който името на Маргарет ще участва! От драматичен опит за брак до публичен развод, бурният любовен живот на принцесата поставя кралското семейство под светлината на прожекторите. Всяка една стъпка е следена, а действията на който и да е член на фамилията са предварително съгласувани.Каквото и да говорим за Маргарет, тя успя да направи нещо, за което сега Уилям, Хари и половинките им могат само да бъдат благодарни. Нейният любовен живот играе важна роля в модернизирането на любовта между кралските особи. Повярвайте ни, начинът, по който Хари държи Меган за ръка никога нямаше да бъде възможен, ако не беше Маргарет.Връзката на принцесата с Таунсен започва в началото на 50-те години. Младата и красива Маргарет е запленена от чаровния ветеран. Но Таунсен никога не е смятан за подходящ. Те консумират връзката си винаги при закрити врати, но съвсем скоро след злополучния жест в телевизионен ефир става ясно, че Таунсен се е развел със съпругата си и тайно е предложил брак на Маргарет.По това време да се разведеш се е считало за огромен скандал, а е дори немислимо член на кралското семейство да се омъжи за цивилен гражданин, който на всичкото отгоре е разведен.Църквата не признава желанието им за сключване на брачен съюз и единственият им шанс е кралица Елизабет II (сестрата на Маргарет), която по това време е и глава на църквата, да одобри брака им. Ако не успее да вземе благословията на кралицата, Маргарет е трябвало да се моли на Парламента, за да ѝ отдадат правото да се омъжи. Но, ако нещата стигнат до там, огромен скандал очаква кралското семейство.Независимо дали гледате сериала "Короната" (The Crown), или не, сте наясно с историята на принцеса Маргарет - бунтарката, която решава да престъпи всички норми и закони, за да бъде законна съпруга на Таунсен. За разлика от сериала, в който Елизабет прави всичко възможно да прекрати тази лудост, то в реалния живот Кралицата решава да одобри законния брачен съюз между двамата.В крайна сметка се правят промени в закона за кралските бракове и намесата на Кралицата стажа ненужна. Но има една уловка: Маргарет и нейните деца няма да имат каквито и да е било права в кралското семейство и над короната. Не се знае дали причината за раздялата на Маргарет и Таунсен е именно това, но е факт, че така обсъжданият им брак не се състои.Няколко години по-късно принцесата се омъжва за известния фотограф Антъни Армстронг-Джоунс.Тяхната връзка протича под знака на отдадеността и скандала. Годежът им шокира целия свят, а злите езици говорят, че Маргарет решава да се омъжи за Джоунс, само защото бившият ѝ любим Таунсен вече е сгоден за друга.Бракът между принцесата и фотографа изглежда прекрасен за всички останали, но в ядрото си той не функционира правилно. След няколко години на първа страница на таблоидите изскача снимка на Маргарет, която целува 17 години по-младия Роди Леуелин. По-късно тя признава, че с бракът ѝ е свършено.Маргарет е нямала право да се омъжи за разведен мъж, но самата тя претърпява развод. Така става първата дама в кралското семейство, чийто брак легално е приключил.След нея начинът, по който виждаме членовете на кралското семейство никога не е същият, пише Edna.bg.