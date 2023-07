Царевицата по морето - директно от кочана или в салата, какво се случва с тялото ни

© Дали ще я консумираме директно от кочана, ще я сложим в салатата или пък ще си направим пуканки, царевицата безспорно е вкусна храна, към която често посягаме през летния сезон. Тя съдържа важни хранителни вещества. От един средно голям кочан, например, може да получим приблизително 4,7 гр протеини, 1,9 гр мазнини, 26,7 гр въглехидрати, 2,9 гр фибри и 8,9 гр захар. А калориите са около 123. Наред с тези основни вещества царевицата снабдява организма и с много витамини, минерали и растителни съединения.



Но какво точно се случва с тялото ни, когато хапваме популярната зърнена култура и има ли нежелани странични ефекти?



Минерали



Традиционната жълта царевица, която е и сред най-разпространения вид, съдържа калий - минерал, който помага за понижаване на кръвното налягане, поддържа здрави костите и предотвратява появата на камъни в бъбреците.



Витамини от група В



Царевицата е с високо съдържание на витамин В6 и В9 - които играят важна роля за енергийния метаболизъм, поддържането на нервната система, когнитивните функции.



Макар и в по-малки количества, се среща и пантотенова киселина или витамин В5, както и ниацин, известен още като В3.



Антиоксиданти



Наситеният светъл цвят царевица се дължи на съединенията лутеин и зеаксантин. Те имат решаващо значение за здравето на очите. Според доклад, публикуван в Nutrients, тези съединения са основните пигменти, които се намират в ретината и са необходими за защита на очите от синята светлина, както и помагат при проблеми, свързани с възрастта като катаракта и макулна дегенерация.



Усещане за ситост



Ако се нуждаем от здравословна закуска, която да ни държи сити до следващото хранене, винаги можете да посегнем към царевицата. Особено към пуканките, с високото си съдържание на фибри и ниско на калории. С най-много ползи, разбира се, са домашно приготвените.



Редица изследвания също подкрепят пуканките като здравословна закуска. Според списание Antioxidants те запазват растителните съединения и полезни антиоксиданти, които се съдържат в суровата царевица.



Негативи



Все пак, наред с ползите на зърнената култура за тялото, тя може да има и известни негативни влияния. Така например при хора, страдащи от синдром на раздразнените черва - неприятно разстройство, което засяга стомашно-чревния тракт - могат да бъдат пряко повлияни от царевицата. Установено е, че тя действително предизвиква и влошава симптомите.



Царевичният сироп пък може да повиши нивата на възпаление. Често той съдържа голямо количество фруктоза и е доказано, че допринася за хронични заболявания като диабет, чернодробни и сърдечни болести.



А царевичното олио е с високо ниво на полиненаситени масла, които са склонни да повишават възпалителните маркери в сравнение с мононенаситените масла, информират от Eat This, Not That.