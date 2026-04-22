Цеци Красимирова легна отново под скалпела - този път, за да премахне силикона в гърдите си. За процедурата сподели лично тя в профила си:

Скалпелът изглежда като добро решение,

когато се опитваш да избягаш от страха,

че не си достатъчно добра.

Премахнах силиконовите си импланти...

И за първи път от много време…

мога да дишам.

Леко ми е.

Чувствам се свободна.

Толкова съм щастлива от тази промяна!

Все едно съм живяла в чуждо тяло последните години.

Чувствам се толкова добре в кожата си...

Някога Цеци Красимирова бе сред водещите топ модели у нас. Тя бе добре познато лице от кориците на списанията, рекламите и модните подиуми. Известна беше и с връзките си с редица популярни българи. Но и с още нещо – с афинитета си към пластичните операции и разкрасителните процедури.