Цеци Красимирова легна отново под скалпела - този път, за да премахне силикона в гърдите си. За процедурата сподели лично тя в профила си:
Скалпелът изглежда като добро решение,
когато се опитваш да избягаш от страха,
че не си достатъчно добра.
Премахнах силиконовите си импланти...
И за първи път от много време…
мога да дишам.
Леко ми е.
Чувствам се свободна.
Толкова съм щастлива от тази промяна!
Все едно съм живяла в чуждо тяло последните години.
Чувствам се толкова добре в кожата си...
Някога Цеци Красимирова бе сред водещите топ модели у нас. Тя бе добре познато лице от кориците на списанията, рекламите и модните подиуми. Известна беше и с връзките си с редица популярни българи. Но и с още нещо – с афинитета си към пластичните операции и разкрасителните процедури.
