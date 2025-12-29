Цеци Красимирова преди Лили Иванова открила таланта на художничката Ваня Кръстева.Ваня не чува, но се вдъхнови точно от примата на песента и я нарисува през лятото на стената на гаражи в столичния квартал "Манастирски ливади“. Ваня Кръстева чрез сестра си Деси каза пред "Телеграф“: "На стена Лили никога не са я рисували досега. Рисуват Христо Ботев, Левски, Дядо Добри и други, а е странно, че никога преди не са нарисували Лили Иванова“. И това я кара да се замисли. Избира гърба на гаражите на столичната улица "Казбек“. Там рисува два портрета на Лили Иванова, а до тях прави и българския трибагреник, защото за Ваня точно Лили в наши дни е най-големият символ на родината, с който можем да се гордеем.Оказва се, че и Цеци Красимирова още преди Лили Иванова е оценила това, което Ваня прави. Тя е харесала два големи портрета на Исус Христос, които художничката е нарисувала. Единият от тях е взела и го е занесла в църквата на Преподобна Стойна в санданското село Златолист. Портретът обаче е по-голям и не можел да влезе през малката врата на храма "Св. Георги Победоносец“. Тогава Цеци Красимирова решила да го поставят на стената, като е отказала да бъде продаден. Тя е сметнала, че на тази картина там й е мястото и изрично е настояла.Както е известно, Преподобна Стойна ослепява след прекарана една шарка през 1890 г., когато е на 7. Тя придобива ясновидски и лечителски способности. Когато навършва 16, насън й се явява свети Георги, който й заръчва да копае в двора на родната си къща в село Хазнатар, което сега е в Гърция. И там сънят сочи, че ще намери икона на светията и кандило. Така и станало. С помощта на съседите, тъй като семейството й е бедно, построяват в двора на това място малък параклис, където Стойна живее до 1913 г. Прозвището си получава от съселяните си заради аскетичния си начин на живот. Преподобна Стойна предупреждава близките си, че няколко дни ще бъде като мъртва, но да не я погребват. След една седмица видимо се съживява и хората от района започват да идват при нея за помощ и изцерение.След Междусъюзническата война цялото й семейство се преселва в България, а Хазнатар остава в Гърция. На път за Петрич семейството минава през село Долна Сушица (което сега е преименувано на Златолист) и Преподобна Стойна остава да живее там, в храма "Свети Георги“. В църквата прекарва остатъка от живота си в пост и молитва. До смъртта й много хора идват при нея за помощ, съвет, утеха и изповед.А що се отнася до Цеци Красимирова, то тя сега живее в къща в близост до Панчаревското езеро. Занимава се с бизнес и гледа дома си. Наскоро каза в социалните мрежи, че колекционира семена и ветрила. Източници на "Телеграф“ твърдят, че става въпрос за всякакви семена, сред тях има и на домати. Тя показа и как свива нещо като цигара, но после уточни, че става въпрос за специална билка от Индия, която използва за прочистване на дома. Цеци възкликна: "Не на наркотиците!“. В дома си тя живее и с два котарака. Казва също, че навремето била голяма лудетина и побойничка. Ходела постоянно на мачове. Събирали се в групичка и слушали хеви метъл. Сега слуша музика с ханк-барабанчета. Пояснява, че този инструмент излиза през 1999 г., разработен от швейцарец. Иска да се научи да свири на ханк-барабанче, но първо трябва да намери кой да я обучава, пише HotArena.Цеци Красимирова твърди, че преди за нея много важен е бил блясъкът, да се купуват скъпи и маркови чанти, дрехи, обувки, часовници. А сега е важен вътрешният мир. "Всичко останало е илюзия. 10 години по-късно гардеробът ми е по-лек, а душата – по-пълна“, отсича Цеци.