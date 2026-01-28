От 21 януари тази година цената на билета за посещение на единствения изцяло запазен замък - "Баба Вида“ във Видин, е увеличена значително. Входът вече струва 6,20 евро (около 12 лева), при досегашна цена от 7 лева.Решението за поскъпването е взето от Общинския съвет във Видин, като предложението за промяна е внесено още през миналата година. От местната администрация уточняват, че увеличението не е свързано с въвеждането на еврото, а с дългогодишен застой в цените на билетите и музейните беседи."Дълги години предишните ръководства не са актуализирали цените заедно с управлението на музея, както е по закон“, коментира пред NOVA заместник-кметът на Видин Борислава Борисова.Уредникът на крепостта Калин Виденов допълни, че въпреки повишението, входните такси остават най-ниските в региона в сравнение с други туристически обекти като Белоградчишките скали и пещерата Магура. По думите му предложението за увеличение е било направено преди около година, но въвеждането му е било забавено от общината.