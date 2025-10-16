Холивуд отново е разтърсен от неочаквана раздяла! Том Круз (63) и Ана де Армас (37) са се разделили след по-малко от година заедно, съобщава The Sun."Искрата между тях просто угасна, но те все още се разбират чудесно и искат да останат приятели“, споделя източник, близък до двойката.Според него двамата били изключително зрели и приели раздялата спокойно – без драми и без обвинения."Просто осъзнаха, че няма да стигнат далеч като двойка и е по-добре да си останат приятели“, допълва източникът.Круз и де Армас бяха забелязани за първи път заедно през февруари на романтична вечеря в Лондон. През лятото любовта им изглеждаше във вихъра си – двамата се наслаждаваха на частно пътуване с яхта в Испания, а после бяха засечени танцувайки на концерт на Oasis на стадион "Уембли“.Най-ясното потвърждение за връзката им дойде, когато папараци ги снимаха, държащи се за ръце във Върмонт през юли.Ана дори сподели в ефира на Good Morning America, че връзката им е "много забавна“ и че работят по няколко общи проекта.Но, както често се случва в Холивуд, романсът угасна толкова бързо, колкото и започна.Том Круз вече има три брака зад гърба си – с Мими Роджърс, Никол Кидман и Кейти Холмс.Ана де Армас също е преживяла няколко бурни любовни истории – била е омъжена за испанския актьор Марк Клотет, излизала е с Бен Афлек, а през 2024 г. беше свързвана и с пасинка на кубинския президент.