Чаровна водеща на NOVA стана майка за първи път
София проплака в столичната болница "Д-р Щерев“ под грижите на д-р Ралица Милчева, съобщиха от NOVA.
Според слуховете бащата на бебето е икономистът Атанас Пеканов, който заемаше поста на служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства в кабинетите на Стефан Янев и Гълъб Донев.
