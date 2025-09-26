ЗАРЕЖДАНЕ...
Честито: Стягат сватба
©
"Сто процента има теми, по които се притеснявам да говоря в живота! Може би не съм се замислял за някакви конкретни теми, защото човек не съзнателно пуска някакви механизми в себе си, които ограничават. Темите се сменят, в зависимост от това къде се намира той в живота си! Къде се намира в обществото. Общо взето гледам да говоря за нещата, които ме притесняват, за да могат те да спрат да ме притесняват. Това трябва да правят хората, за да спрат да имат проблем. Трябва да не си мълчат и да го кажат", споделя той.
Зомбори сподели и за това какво най-много харесва в "Зоро" и е на мнение, че там той играе себе си.
"Много интересно предложение получих от Русенска опера, което веднага реших, че трябва да направя! Музиката много ми харесва! Това са песни на Джипси Кингс, с които моите родители ме запознаха на много ранна детска възраст. Темата за любовта, справедливостта и търсенето на доброто също ми харесват", коментира той.
Това, което най-много вълнува повечето от зрителите, със сигурност, е дали скоро Зомбори мисли да се жени, пише "България Днес".
"Като дете съм се вълнувал от темата за брака. Разбира се, това предстои за мен и за жена ми, да сме живи и здрави", споделя той.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ухапванията от морските костенурки зачестяват на плажовете в Гърция, предупреждават експертите
13:55
Катерина Иванова: Ендометриозата засяга 1 от 9 или 10 жени в света, но не е позната на обществото
13:34
Вирусолог: Преди 100 години грипен вирус отне живота на между 50 и 100 млн. души, днес той не е нищо особено
12:25
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
10:28
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:22
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.