Четири млади български рок групи ще участват в "Rock Acoustic" на "Откритие"

© Четири млади и перспективни български рок групи ще участват в "Rock Acoustic “, който е традиционно събитие във фестивалната програма на 28-то издание на Международния музикален фестивал "Откритие“. Рок изявите в него датират още от второто му издание през 1993г., когато на сцената излизат легендите Георги Минчев и Пеци Гюзелев, а по-късно Буги Барабата, Вили Кавалджиев, "Атлас", "Б.Т.Р.", "Кафе", Джон Лоутън и мн.др.



На 9 май в концертното студио на БНР-Варна групите Kashmir, Innerglow, L.S.D.D. и "Дедрол“ ще представят на живо свои авторски композиции, специално преработени в акустичен вариант за изявата, като по-голямата част от песните на групите ще прозвучат за първи път.



За участниците :



Група Innerglow е създадена през 2017 г. в София и за изминалите 2 години от съществуването си се утвърждава като една от най-обещаващите групи на българската рок сцена. Групата се състои от Тодор Ковачев (вокали и кийборд), Матей Христосков (ударни) и Петър Желев (китара). Mладите музиканти създават авторска рок музика със специфично модерно звучене и се радват на успех с най-новия си сингъл "Chained In Love“. Песента се задържа 4 седмици на първо място в класацията БНР Топ 20, а официалният видеоклип на режисьора Николай Драганов се радва на множество позитивни реакции от публиката. Innerglow са издали и синглите "After You“ и "Rising Sun“. Групата вече има редица клубни изяви, участия във фестивали и съвместни концерти с изпълнители като "Остава“, Hayes & Y, Jin Monic, Nu/Ance, Taking Heed, Vick. Innerglow са част от независимия лейбъл Homeovoxmusic, създаден от китариста на "Остава“ Георги Георгиев.



Група Kashmir е създадена през 2016 г. във Варна. Оригиналният състав включва Явор Тотев (вокал), Живко Русев (бас), Миро Цанов (ударни) и Крис Торлаков (китари). Групата започва музикалния си път с изпълнение на кавър версии на известни рок хитове, но с времето оформя собствен стил и създава авторска музика. През 2018 г. групата печели първо място в конкурса "Сцена за млади изпълнители Wild Child Fest". Стилът на Kashmir може да бъде описан като "Рок от дъното на душата, разположен някъде между Сиатъл, Калифорния и класическия рок вайб“, а мотото на групата е "Rock for your soul!“. През 2019 г. предстои да излезе дебютният албум на групата.



Група L.S.D.D. е сформирана през 2016 г. във Варна от Стефан Кудев (китара, вокали), Любомир Колев (китара), Даниел Димитров (бас) и Добромир Калчев (барабани). Година по-късно се присъединява и Христина Лалева (клавишни). Името на групата L.S.D.D. е съкращение от първите букви на имената на създателите й и означава също "Last Sentence In Death’s Diaries“ ("Последната присъда в дневниците на Смъртта“). От самото начало музикантите създават авторска музика. През 2018 г. L.S.D.D. издават дебютния си албум "Limbo“, определян от групата в жанра прогресив метъл. През 2019 г. L.S.D.D. планират редица клубни и фестивални участия в подкрепа на албума.



Група "Дедрол“ е най-младата сред по-горе представените групи- Създадена е от Калоян Гетов (китара и вокал) и Мартин Георгиев (китара). Настоящият й състав включва още Ивайло Петров (барабани) и Илиан Десов (бас). От самото начало "Дедрол“ създават авторски песни и свирят кавър версии в стил хеви и траш метъл. Веднага след първото си участие във Варна групата е поканена като гост на конкурса "Голямото рок междучасие“ в Русе. "Дедрол“ имат десетки успешни участия на варненска сцена и концерти в Пловдив и Добрич. През 2017 г. за първи път свирят акустични версии на песни от репертоара си. Дебютният албум на групата "The Dark Charm Of Life“ излиза през февруари 2019 г.