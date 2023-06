© Emily in Paris не случайно се превърна в един от хитовите сериали на Netflix - той успя да комбинира забавен сюжет, сблъсък на култури, фамозни тоалети и интригуващи герои, които могат да ни изненадат във всеки момент.



Затова и е ясно, че четвъртият сезон се очаква с нетърпение, а най-вероятно ще има и пети. Дарън Стар - създателят на Emily in Paris, разкрива пред Deadline какво може да очакваме да се случи в него.



Той напомня, че Емили (Лили Колинс) пристига в Париж да работи, а не да търси любовта. Затова и отношенията й с Габриел (Лукас Браво) остават сложни. Както и тези с годеницата му Камий (Камий Разат), която е бременна.



"Тримата са свързани, приятели са, работят заедно. "Но специално за Емили нещата стават много по-сложни", казва Стар. Той обещава в четвърти сезон отново да срещнем любовницата на Камий София (Мелия Крейлинг) и съпруга на Силви Лоран (Арно Бинард).



Освен това ще видим и Евровизия, защото героинята на Ашли Парк Минди ще участва в конкурса заедно с бившето си гадже Беноа (Кевин Диас) докато излиза с Нико (Пол Форман). Ще очакваме изненада и от самата Емили, която ще се озове за кратко в Рим.



Четвърти сезон на Emily in Paris очакваме в края на годината по Netflix.