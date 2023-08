Четвъртото издание на TEXTAILOR EXPO от 5 до 7 октомври в Панаира в Пловдив

© Остават два месеца до единственото по рода си международно изложение за мода и тектсил у нас - TEXTAILOR EXPO. Събитието отново ще домакинства Международен панаир Пловдив от 5 до 7 октомври 2023 г. То ще събере български и чуждестранни специалисти от индустрията на модата и текстилния бранш. Форумът е идеалната възможност за всички професионалисти, които желаят да се запознаят с най-новите тенденци и иновации, да представят своите продукти и услуги пред множество посетители, да обменят опит помежду си. Специализираният характер на изложението позволява на участниците да се свържат с потенциални клиенти и партньори, с които да развият бизнеса си и да открият нови възможности за сътрудничество. Организаторите на изложението предвиждат богата съпъстваща програма от семинари, лекции и модни ревюта с участието както на утвърдени дизайнери, така и на студенти по мода и ученици от професионални гимназии.



Част от фокуса на TEXTAILOR EXPO са младите таланти, чието развитие и последваща реализация последователно подкрепя маестрото на световното модно изкуство - доц. Иван Донев. Неговата творческа работилница - CreativeLab by IvanDONEV, е едно от най-очакваните и посещавани събития, които привличат бъдещи и настоящи дизайнери от България и Европа. Световно признатият стилист е изключително ангажиран с откриването на млади таланти и промотирането на разработени от тях брандове, а тяхна селекция минава през конкурса TAILOR YOUR MIND. Той се провежда в няколко етапа и тази година темата му е "Around the World". Финалистите с техните колекции ще дефилират на подиума на TEXTAILOR EXPO 2023 в последната вечер от изложението. И тази година организаторите обещават незабравим моден спектакъл, в който ще се включат гостуващи световни дизайнери. След бляскавата колаборация на Иван Донев и дизайнера на скулптури за глава Джузепе Фата миналия октомври, публиката тръпне в очакване за новостите на предстоящото четвърто издание.