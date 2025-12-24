Човек попита в мрежата "Ще може ли с българското евро да се пазарува в Гърция?" – попиляха го от коментари
Приемаме въпроса като закачка и провокация, но мнозина от потребителите на въпросната група във Facebook бяха скандализирани.
ФОКУС публикува част от мненията, без редакторска намеса:
– Понякога се чудя... как такива хора завършват средно?
– Още няма официална информация от Гръцките власти по въпроса
– Спрете Земята, искам да сляза
– Не, обменете си гръцко евро!
– Не, даже и в Кауфланд няма да го приемат....а в Лидл само немско и австрийско...а ти най-добре се качи нависоко където няма хора
– За това стачкуват Гърците , за да може да се пазарува с българско евро , ама още не е гласувано в парламента
– Аз лично не бих тръгнал за Гърция с българско евро, но всеки сам си преценЯ
– И сега какво ще се окаже, че българското евро няма да важи в чужбина. Само за България. Ох, не знам, не знам.
Коментарите са десетки и все в този дух, а шегаджията написа: Благодаря за коментарите. Доказахте, че Благоевград сте номер 1!
И за да няма две мнения по въпроса, ФОКУС припомня, че еврото е едно за всички държави в еврозоната и независимо, че всяка страна има банкноти и монети, които носят нейните символи, спокойно може да си пазарувате с тях навсякъде. Не случайно наричат еврото "еднинната валута" на Европа.
Още по темата
/
Радев обсъди с ръководството на Асоциацията на банките в България готовността на банковия сектор за въвеждане на еврото
22.12
Ивайло Мирчев: Не би трябвало политическата нестабилност да се отрази на влизането ни в еврозоната
20.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дядо Коледа потегли на своето пътешествие
20:56 / 23.12.2025
Иво Танев: Милен Цветков беше камъче в обувката , никой не излезе...
19:32 / 23.12.2025
Първата телевизионна изява на Мария Цънцарова в ефира на bTV е пр...
11:20 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.