ЗАРЕЖДАНЕ...
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
© NOVA
Битката между тримата капитани на Зелените, Сините и Жълтите протече равностойно, въпреки изненадващото физическо надмощие на Дино. Капитанът на Лечителите си разменяше водачеството с бизнесмена Ивайло от Завоевателите, но в крайна сметка съумя да триумфира. Водачът на Феномените Александър не довърши битката по собствено желание, което му коства капитанското място и флага на племето.
За своята победа сърцатият Дино получи 50 златни гроша и възможност да спаси един от номинираните шестима воини, пише NOVA. Той действа стратегически и избра актрисата Наталия от Феномените. Впоследствие му бе даден шанс да размени златните си грошове срещу хранителни продукти за Завоевателите – предложение, което той прие без да се замисли.
В индивидуална битка участваха и трима от изгнаниците на Блатото. Гребецът Георги, лекоатлетът Любослав и MMA боецът Томи трябваше да опитат да подобрят рекорда, поставен от капитана на Лечителите Дино. Най-добре се представи Георги, който успя да завърши успешно трасето, броени секунди преди изтичането на времето. Така той заслужи правото на огън за своите съплеменници.
Тази вечер в “Игри на волята" ще бъде проведен първият Съвет на осъдените, където номинираните Йордан, Мартина, Калин, Гергана и Александра ще се сблъскат в игра на съдбата. Зрелищна елиминационна битка пък ще определи и първия състезател, който ще се раздели с екстремната надпревара.
Още по темата
/
Едни не я познават, други са я забравили, но Елвира Георгиева се завръща на сцената след 25 години
13:25
Племето на Лечителите от "Игри на волята" за пореден път доказа, че интелектът е с предимство пред мускулите
11.09
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
10.09
Водещият на новините по NOVA Христо Калоферов отбеляза важен юбилей, свързан с голямо лично постижение
10.09
Мадона празнува!
16.08
Ферай предаде Даниела
05.08
Руска ТВ водеща избяга в България с дъщеря си заради скандал със съпруга си, който е алкохолик
04.08
Рокада в БНТ!
01.08
Още от категорията
/
Почина велик щангист
12.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Известен готвач заплаши популярен влогър: Да си извади ограничите...
19:11 / 12.09.2025
Yettel стартира предварителните поръчки за новите модели iPhone, ...
17:00 / 12.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.