Чуденката за пръстена на Ани Салич продължава
©
Новинарката, която води централната емисия по Нова тв с Николай Дойнов, открай време се появява в ефир с двата пръстена. Въпреки това, е трудно да се каже дали единият пръстен е от нашумелите в последно време умни устройства, които следят здравето и ежедневната активност.
Различните сензори на смарт пръстените събират данни за пулс и сърдечен ритъм, сън и качество на съня, физическа активност и стъпки, стрес и възстановяване, телесна температура и други. Устройството изпраща данните към телефона, в който приложение ги анализира и показва.
Подобно устройство би било полезно за човек с натоварен режим. А журналистката, която на 22 април ще празнува 57-мия си рожден ден, от години работи на пълни обороти и навярно ежедневието й е доста забързано. Не е ясно със сигурност дали пръстенът й е смарт устройство, но повече прилича на елегантно бижу в изчистен класически стил.
Още по темата
/
Семейството на Брус Уилис го отдели в друга къща: Трябва да направим това, което е най-безопасно за нашия човек
29.01
Преди 3 години Калин Терзийски прогнозира смъртта си на същата дата, на която в почина наистина
28.01
Още от категорията
/
Проф. Георги Рачев: Един студен въздух от периферията на антициклон ще ни близне в неделя, а в понеделник се очаква доста сериозна снежна покривка
30.01
Празник е!
30.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Почитаме голям чудотворец и лечител днес
08:59 / 31.01.2026
Почина актрисата от "Сам вкъщи" и "Шитс Крийк" Катрин О'Хара
20:53 / 30.01.2026
Дъщерята на Стоянка Мутафова грее
22:55 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:50 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.