Чък Норис влезе по спешност в болница
Представител на Норис не е коментирал незабавно информацията, според която "спешният случай“ е възникнал през последните 24 часа на остров Кауаи. Към момента няма данни с подробности около причината за внезапната медицинска намеса.
Норис навърши 86 години на 10 март тази година, отбелязвайки повода с видео в социалните мрежи, в което тренира бокс и заявява: "Аз не остарявам, преминавам на следващото ниво“.
Експертът по бойни изкуства, превърнал се в актьор, участва в редица екшън филми, откакто дебютира с кратка поява във филма "Разбиващият отряд“ от 1968 г. с Дийн Мартин. Четири години по-късно епичната му битка със звездата на кунг-фу Брус Лий във филма "Пътят на дракона“ го утвърждава като икона както на големия, така и на малкия екран.
Той става световноизвестен през 70-те и 80-те години с бойните си умения и силното си екранно присъствие. Една от най-запомнящите се роли на Норис е в екшъна "Изчезнал, по време на акция“, където играе ветерана от Виетнам Джеймс Брадък, както и в култовия филм "Делта Форс“.
По-младата публика го познава най-вече като тексаския рейнджър Кордел Уокър от хитовия сериал "Уокър, тексаският рейнджър“, който се превръща в една от най-емблематичните му роли и затвърждава статута му на икона в жанра.
"Няма нищо по-хубаво от малко игриво действие в слънчев ден, за да се почувстваш млад“, заяви Норис в посланието си за рождения ден миналата седмица, пише ladyzone.bg.
