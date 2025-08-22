ЗАРЕЖДАНЕ...
Цветанка Ризова се завръща, нови промени в сутрешния блок на bTV
Сутрешният блок "Тази сутрин" подновява своето излъчване в първия ден на септември в обичайния си час - 05:57 часа. Екипът на едно от най-харесваните делнични предавания подготвя разнообразна програма с полезни потребителски материали, ангажиращи дискусии с интересни гости, както и преки включвания от мястото на най-актуалните събития.
Водещите Златимир Йочев и Мария Цънцарова ще разговарят със своите събеседници по важните политически и обществени теми в най-гледаното време между 08:00 и 09:30 часа, задавайки развитието на новините през деня. Нов акцент в структурата на предаването през сезона е седмичната рубрика "Търсим отговорите" с автор Мария Савкова. Тя е посветена на важни здравни, образователни и социални въпроси, като ще включва и по-леки, но съществени за зрителите сюжети - като например качеството на храната в детските учебни заведения, влиянието на мобилните устройства върху здравето на подрастващите, финансирането и условията на труд в здравната система, и много други. Рубриката ще се излъчва всяка сряда след 08:30 часа.
Цветанка Ризова, един от най-емблематичните публицисти у нас, се завръща като водеща в новия, четиринадесети сезон на "Лице в лице" на 1 септември. Предаването се излъчва традиционно всеки делничен ден от 17:20 часа.
Актуалните въпроси от деня ще намират продължение и в аналитичния сегмент "Лице в лице след Новините", който се излъчва всяка делнична вечер от 19:50 часа, веднага след централната емисия на bTV Новините.
