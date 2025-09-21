ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Енджи Касабие с авторско предаване в един от най-влиятелните ТВ канали
©
Популярна със своите програми за здравословно хранене и успешно свалени килограми на холивудски легенди като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Робърт Де Ниро, както и редица индийски актьори, д-р Касабие вече влиза в ново амплоа – телевизионен водещ.
Предаването ще бъде посветено на здравето, храненето и балансирания начин на живот. Д-р Касабие планира да кани и български гости, с което да популяризира родината си пред милионната аудитория на Sky News Arabia.
Родена в Бейрут, Ливан, но свързала живота си с България, Енджи Касабие владее няколко езика и е изключително активна в социалните мрежи, където вдъхновява стотици хиляди последователи.
Атанас Лазаров, медиен експерт и продуцент:
"Д-р Енджи Касабие е истинска гордост за България. Sky News Arabia ѝ повери авторско предаване – признание, което поставя страната ни на световната карта. Убеден съм, че нейната харизма и професионализъм ще впечатлят милиони зрители по целия свят.“
Още по темата
/
Още от категорията
/
С настъпването на есента и скъсяването на деня е хубаво шофьорите да обърнат внимание на нещо много важно
19.09
Китайски брандове от Нантонг представят иновации в текстила и индустрията на Международния технически панаир 2025
19.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
21:08 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:07 / 20.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:22 / 20.09.2025
Неделчо най-после проговори за отношенията си с палавата Емили
17:23 / 20.09.2025
Папараци изловиха Нина Добрев с топ актьор
16:35 / 20.09.2025
Бившата половинка на Мартин Елвиса изпадна в тежка нервна криза
14:28 / 20.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.