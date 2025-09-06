ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Йовчева: Радев започва да мисли за политическото си наследство като президент и за бъдещето си като политик
"Това, което чухме от декларациите на парламентарно представените партии след лятната ваканция, показва, че изказванията и темите, които адресират, продължават по същия начин, както и в предишния политически сезон. Някои от тях, в лицето на ПП-ДБ, освен предходните си тези, започват да артикулират и активно тезата за "завладяната държава“, материализирана чрез случая във Варна. Тук можем да споменем и "Възраждане“, които направиха най-голямата промяна – от традиционни противници на еврото решиха, че действията им ще бъдат по-влиятелни, ако излязат от парламента и се върнат при хората“, коментира тя.
По думите ѝ темата на петия вот на недоверие за "завладяната държава“ е актуална за България още от началото на века и винаги присъства под една или друга форма в антикорупционната риторика.
"Много е вероятно този вот на недоверие да не мине – в България това се е случвало само веднъж. Важното обаче е в кои формации ще се договори подкрепа и дали АПС ще застане зад него. За мен целта на този вот е да осветли новото мнозинство. Ако АПС го подкрепи, това ще покаже дали ДПС-Ново начало вече не е заменило АПС в изграждането на мнозинство“, смята д-р Йовчева.
Относно заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за 4-годишен мандат, тя уточни:
"Тази заявка има за цел да излъчи сила. Реалистичната прогноза обаче е, че правителството може много бързо да падне“.
Според нея политическата есен и зима ще бъдат изключително напрегнати: "Очаква ни гореща есен, но още по-гореща политическа зима. Засега имаме две линии на протест – на "Възраждане“, свързана с еврото, и на ПП-ДБ, свързана с функционирането на държавата. Така или иначе еврото ще бъде прието от 1 януари 2026 г. Въпросът е дали с приемането му няма да се натрупа социално напрежение – от спекулации, нелоялни практики – което може да даде силен тласък на протестите на "Възраждане“. Те биха могли да прераснат от геополитически в икономически и социален протест. Зимните месеци са трудни за всяко правителство и ако "Възраждане“ обхванат и социалната линия, може да разширят влиянието си извън традиционния си електорален таван от около 300 000 избиратели“.
На въпрос дали се задават нови избори, политологът коментира: "Това правителство ще съществува дотогава, докогато не е твърде неизгодно за партията-мандатоносител. Това ще стане ясно или при силни и продължителни протести, или при рязък спад на одобрението. Засега има известна обществена търпимост, но не и ентусиазъм. Това правителство, макар визуално стабилно, е изключително нестабилно – заради хетерогенността на коалицията и трудния период, в който България се намира“.
Според нея задочните битки между "Дондуков“ 1 и "Дондуков“ 2 ще продължат:
"Направи ми впечатление участието на президента в работна среща за безводието в Плевен – тема, която е по-скоро в компетенциите на изпълнителната власт. Когато президентът се заема с подобни ежедневни политически въпроси, това е сигнал, че се насочва към активна политика. Много е вероятно Румен Радев да направи тази крачка. Вижда се и засилена роля на вицепрезидента Илияна Йотова в последно време, което все пак говори, че той вече мисли за политическото си наследство като държавен глава и за бъдещето си като политик“.
